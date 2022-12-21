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    Эфтимиос Христопулос - статистика

    #52 | Нападающий
    Имя Эфтимиос
    Фамилия Христопулос
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 сентября 2000 (22 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 90' -90' АЕК (Афины) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
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