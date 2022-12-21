Эфтимиос Христопулос - статистика
#52 | Нападающий
|Имя
|Эфтимиос
|Фамилия
|Христопулос
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Эфтимиос
|Фамилия
|Христопулос
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|90' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)