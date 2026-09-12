Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Гильерме Шеттине - статистика

Тяньцзинь Цзиньмэнь
10 октября 1995 (30)
#7 | Нападающий
180 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 18 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 0
12.09.2026
Ляонин Тиерен
76' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Морейренcе
15
9
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 17 тур
АВС
0 : 2
03.01.2026
Морейренcе
1' - 75'
50'
Португалия. Примейра, 15 тур
Эштрела
0 : 0
20.12.2025
Морейренcе
1' - 57'
Португалия. Примейра, 14 тур
Морейренcе
0 : 4
14.12.2025
Бенфика
1' - 66'
Португалия. Примейра, 13 тур
Эшторил
3 : 3
07.12.2025
Морейренcе
1' - 60'
2'
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
2 : 2
29.11.2025
Фамаликан
1' - 64'
47'
Португалия. Примейра, 11 тур
Брага
2 : 1
09.11.2025
Морейренcе
1' - 67'
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
0 : 2
02.11.2025
Морейренcе
1' - 66'
12, 36'
Португалия. Примейра, 9 тур
Морейренcе
1 : 2
27.10.2025
Порту
64' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Морейренcе
2 : 1
27.09.2025
Каза Пиа
1' - 90'
14'
90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2025
Морейренcе
1' - 67'
Португалия. Примейра, 5 тур
Морейренcе
3 : 1
13.09.2025
Риу Аве
1' - 74'
Португалия. Примейра, 4 тур
Жил Висенте
2 : 0
29.08.2025
Морейренcе
1' - 66'
Португалия. Примейра, 3 тур
Морейренcе
2 : 0
23.08.2025
Витория Гимараеш
1' - 70'
47, 49'
Португалия. Примейра, 2 тур
Санта-Клара
0 : 1
17.08.2025
Морейренcе
1' - 65'
8'
Португалия. Примейра, 1 тур
Морейренcе
2 : 1
10.08.2025
Алверка
1' - 90'
27'
Главные новости
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
23:05
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
22:45
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
22:29
1
ВидеоРоналду прервал разминку ради норвежского болельщика
22:22
1
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
2
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
6
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
3
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+