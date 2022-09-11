Гильерме Шеттине - статистика
#95 | Нападающий
|Имя
|Гильерме
|Фамилия
|Шеттине
|Команда
|Визела
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Гильерме
|Фамилия
|Шеттине
|Команда
|Визела
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Грассхоппер
|11
|3
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|70' -90'
|Серветт (Женева)
|2:1
|Грассхоппер (Цюрих)
|71'
|12.11.2022
|67' -90'
|Грассхоппер (Цюрих)
|1:0
|Базель (Базель)
|05.11.2022
|1' -76'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|2:1
|Грассхоппер (Цюрих)
|29.10.2022
|1' -76'
|Грассхоппер (Цюрих)
|1:3
|Люцерн (Люцерн)
|23.10.2022
|1' -78'
|Цюрих (Цюрих)
|1:4
|Грассхоппер (Цюрих)
|30' 51' 17'
|20.10.2022
|62' -90'
|Грассхоппер (Цюрих)
|2:3
|Серветт (Женева)
|15.10.2022
|1' -90'
|Винтертур (Винтертур)
|1:0
|Грассхоппер (Цюрих)
|37'
|08.10.2022
|1' -86'
|Грассхоппер (Цюрих)
|4:4
|Сьон (Сьон)
|8'
|01.10.2022
|84' -90'
|Грассхоппер (Цюрих)
|1:1
|Цюрих (Цюрих)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|5:1
|Грассхоппер (Цюрих)
|04.09.2022
|1' -58'
|Грассхоппер (Цюрих)
|3:0
|Винтертур (Винтертур)
|27.08.2022
|75' -90'
|Серветт (Женева)
|3:1
|Грассхоппер (Цюрих)