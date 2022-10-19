Иван Лепиньица - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Лепиньица
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Риека
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 1999 (23 года)
|Рост
|190
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Лепиньица
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Риека
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 1999 (23 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арминия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|46' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|6:0
|Арминия (Билефельд)