Фабиан Ридер - статистика
#60 | Полузащитник
|Имя
|Фабиан
|Фамилия
|Ридер
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Фабиан
|Фамилия
|Ридер
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 63'
|Янг Бойз
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Янг Бойз
|5:1
|Санкт-Галлен
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|66'
|05.02.2023
|1' - 81'
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 19 тур
|29.01.2023
|1' - 76'
|Янг Бойз
|5:1
|Винтертур
|Швейцария. Суперлига, 18 тур
|74'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|5
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -125'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
(3:1)п
|Янг Бойз (Берн)
|18.08.2022
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|КуПС (Купио)
|04.08.2022
|1' -90'
|КуПС (Купио)
|0:2
|Янг Бойз (Берн)
|28.07.2022
|1' -67'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|Лиепая (Лиепая)
|45'
|21.07.2022
|1' -84'
|Лиепая (Лиепая)
|0:1
|Янг Бойз (Берн)
|73'