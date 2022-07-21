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    Фабиан Ридер - статистика

    #60 | Полузащитник
    Имя Фабиан
    Фамилия Ридер
    Команда Янг Бойз
    Состав Основной
    Родной город Берн
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 февраля 2002 (21 год)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 63' Янг Бойз 1:1 Лугано Швейцария. Суперлига, 21 тур
    12.02.2023 1' - 90' Янг Бойз 5:1 Санкт-Галлен Швейцария. Суперлига, 20 тур
    66'
    05.02.2023 1' - 81' Люцерн 1:1 Янг Бойз Швейцария. Суперлига, 19 тур
    29.01.2023 1' - 76' Янг Бойз 5:1 Винтертур Швейцария. Суперлига, 18 тур
    74'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Янг Бойз 5 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -125' Андерлехт (Брюссель) 0:1
    (3:1)п    		 Янг Бойз (Берн)
    18.08.2022 1' -90' Янг Бойз (Берн) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    11.08.2022 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 3:0 КуПС (Купио)
    04.08.2022 1' -90' КуПС (Купио) 0:2 Янг Бойз (Берн)
    28.07.2022 1' -67' Янг Бойз (Берн) 3:0 Лиепая (Лиепая)
    45'
    21.07.2022 1' -84' Лиепая (Лиепая) 0:1 Янг Бойз (Берн)
    73'
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