Никола Крстович - статистика
#45 | Нападающий
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Крстович
|Команда
|ДАК 1904
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Крстович
|Команда
|ДАК 1904
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ДАК 1904
|6
|5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:0
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|03.08.2022
|1' -86'
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|0:1
|ФКСБ (Бухарест)
|28.07.2022
|1' -82'
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|2:0
|Викингур (Гота)
|26'
|20.07.2022
|1' -90'
|Викингур (Гота)
|0:2
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|8'
|14.07.2022
|64' -90'
|Клифтонвилл (Белфаст)
|0:3
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|65' 90'
|07.07.2022
|1' -86'
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|2:1
|Клифтонвилл (Белфаст)
|65'