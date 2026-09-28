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Серия А 2026/2027
Команды
Аталанта
Никола Крстович
Статистика
€ 30 млн
Никола Крстович - статистика
Аталанта
5 апреля 2000 (26)
#9 | Нападающий
185 см
Черногория
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
1' - 90'
38'
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
1' - 89'
66'
86'
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
2 : 0
20.09.2026
Аталанта
1' - 73'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 2
12.09.2026
Кальяри
68' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
46' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
1 : 0
31.08.2026
Болонья
68' - 90'
73'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Лига наций 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
5
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
2 : 0
20.09.2026
Аталанта
1' - 73'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 2
12.09.2026
Кальяри
68' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
46' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
1 : 0
31.08.2026
Болонья
68' - 90'
73'
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
2 : 1
23.08.2026
Сассуоло
60' - 90'
65'
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