Маркос Сенеси - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Маркос
|Фамилия
|Сенеси
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 17,00
млн
|Имя
|Маркос
|Фамилия
|Сенеси
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 90'
|Вулверхэмптон
|0:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|74'
|11.02.2023
|1' - 53'
|Борнмут
|1:1
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|30'
|04.02.2023
|1' - 90'
|Брайтон
|1:0
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|1' -85'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)
|67'
|23.08.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:3
(3:5)п
|Борнмут (Борнмут)