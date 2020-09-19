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Команды
Тоттенхэм
Маркос Сенеси
Статистика
€ 25 млн
Маркос Сенеси - статистика
Тоттенхэм
10 мая 1997 (29)
#5 | Защитник
185 см
Аргентина
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
2 : 3
19.09.2026
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ливерпуль
3 : 1
15.09.2026
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Тоттенхэм
0 : 0
12.09.2026
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
05.09.2026
Тоттенхэм
Был в запасе
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Команда
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Тоттенхэм
1
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0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ливерпуль
3 : 1
15.09.2026
Тоттенхэм
1' - 90'
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