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    Маркос Сенеси - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Маркос
    Фамилия Сенеси
    Команда Борнмут
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 мая 1997 (25 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 17,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 90' Вулверхэмптон 0:1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 24 тур
    74'
    11.02.2023 1' - 53' Борнмут 1:1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 23 тур
    30'
    04.02.2023 1' - 90' Брайтон 1:0 Борнмут Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борнмут 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2022 1' -85' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Борнмут (Борнмут)
    67'
    23.08.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:3
    (3:5)п    		 Борнмут (Борнмут)
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