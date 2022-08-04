Робби Бертон - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Робби
|Фамилия
|Бертон
|Команда
|Слиго Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Имя
|Робби
|Фамилия
|Бертон
|Команда
|Слиго Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слиго Роверс
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Слиго Роверс (Слиго)
|1:0
|Викинг (Ставангер)
|83'
|04.08.2022
|Был в запасе
|Викинг (Ставангер)
|5:1
|Слиго Роверс (Слиго)