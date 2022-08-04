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    Робби Бертон - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Робби
    Фамилия Бертон
    Команда Слиго Роверс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 декабря 1999 (23 года)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слиго Роверс 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Слиго Роверс (Слиго) 1:0 Викинг (Ставангер)
    83'
    04.08.2022 Был в запасе Викинг (Ставангер) 5:1 Слиго Роверс (Слиго)
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