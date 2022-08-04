Максим Лунев - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Лунев
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никополь
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 мая 1998 (24 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Лунев
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никополь
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 мая 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2022
|72' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Университатя (Крайова)