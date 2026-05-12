Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Максимилиан Ульманн - статистика

Грассхоппер
17 июня 1996 (30), Линц
#31 | Защитник
180 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Грассхоппер
18
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
61' - 90'
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Цюрих
2 : 1
09.05.2026
Грассхоппер
74' - 90'
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Грассхоппер
0 : 2
03.05.2026
Серветт
26' - 90'
33'
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Грассхоппер
1 : 2
25.04.2026
Люцерн
1' - 79'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Винтертур
0 : 2
11.04.2026
Грассхоппер
68' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Грассхоппер
0 : 4
06.04.2026
Сьон
1' - 57'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Серветт
5 : 0
21.03.2026
Грассхоппер
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Тун
5 : 1
14.03.2026
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Грассхоппер
2 : 3
08.03.2026
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Базель
1 : 0
05.03.2026
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Грассхоппер
1 : 0
01.03.2026
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Грассхоппер
1 : 2
21.02.2026
Цюрих
1' - 66'
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Санкт-Галлен
0 : 0
14.02.2026
Грассхоппер
69' - 90'
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Люцерн
4 : 3
10.02.2026
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.02.2026
Янг Бойз
67' - 90'
79'
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Грассхоппер
1 : 1
31.01.2026
Лугано
60' - 90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
24.01.2026
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Грассхоппер
1 : 3
18.01.2026
Тун
1' - 79'
8'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Грассхоппер
1 : 2
21.12.2025
Санкт-Галлен
1' - 65'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Янг Бойз
2 : 6
17.12.2025
Грассхоппер
1' - 64'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Сьон
1 : 0
13.12.2025
Грассхоппер
1' - 82'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Грассхоппер
0 : 1
06.12.2025
Серветт
1' - 86'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Цюрих
1 : 0
29.11.2025
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Грассхоппер
1 : 1
23.11.2025
Базель
1' - 77'
13'
Главные новости
Инсайд о Зиньковском в «Спартаке»
22:29
ВидеоРоналду прервал разминку ради норвежского болельщика
22:22
1
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
1
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
6
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
3
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+