Максимилиан Ульманн - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Максимилиан
|Фамилия
|Ульманн
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линц
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Максимилиан
|Фамилия
|Ульманн
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Линц
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|14
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2021
|Был в запасе
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|05.12.2021
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:1
|Аустрия (Вена)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|2:2
|Рапид (Вена)
|20.11.2021
|1' -87'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Альтах (Альтах)
|29'
|07.11.2021
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|4:1
|Рапид (Вена)
|31.10.2021
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|3:2
|ЛАСК (Линц)
|24.10.2021
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|1:1
|Рапид (Вена)
|16.10.2021
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:1
|Рапид (Вена)
|03.10.2021
|1' -58'
|Рапид (Вена)
|5:2
|Тироль (Ваттенс)
|26.09.2021
|1' -84'
|Рапид (Вена)
|0:3
|Штурм (Грац)
|19.09.2021
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Рапид (Вена)
|11.09.2021
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|29.08.2021
|1' -89'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|Рапид (Вена)
|22.08.2021
|1' -88'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Рид (Рид)
|15.08.2021
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|2:1
|Рапид (Вена)
|08.08.2021
|1' -72'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|31.07.2021
|1' -88'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рапид (Вена)
|24.07.2021
|1' -70'
|Рапид (Вена)
|0:2
|Хартберг (Хартберг)