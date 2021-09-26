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    Максимилиан Ульманн - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Максимилиан
    Фамилия Ульманн
    Команда Рапид
    Состав Основной
    Родной город Линц
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 июня 1996 (26 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рапид 14 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2021 Был в запасе Адмира Ваккер (Модлинг) 1:2 Рапид (Вена)
    05.12.2021 1' -90' Рапид (Вена) 1:1 Аустрия (Вена)
    28.11.2021 Был в запасе Рид (Рид) 2:2 Рапид (Вена)
    20.11.2021 1' -87' Рапид (Вена) 1:0 Альтах (Альтах)
    29'
    07.11.2021 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 4:1 Рапид (Вена)
    31.10.2021 1' -90' Рапид (Вена) 3:2 ЛАСК (Линц)
    24.10.2021 1' -90' Хартберг (Хартберг) 1:1 Рапид (Вена)
    16.10.2021 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:1 Рапид (Вена)
    03.10.2021 1' -58' Рапид (Вена) 5:2 Тироль (Ваттенс)
    26.09.2021 1' -84' Рапид (Вена) 0:3 Штурм (Грац)
    19.09.2021 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Рапид (Вена)
    11.09.2021 1' -90' Рапид (Вена) 1:2 Адмира Ваккер (Модлинг)
    29.08.2021 1' -89' Аустрия (Вена) 1:1 Рапид (Вена)
    22.08.2021 1' -88' Рапид (Вена) 3:0 Рид (Рид)
    15.08.2021 Был в запасе Альтах (Альтах) 2:1 Рапид (Вена)
    08.08.2021 1' -72' Рапид (Вена) 3:0 Вольфсберг (Вольфсберг)
    31.07.2021 1' -88' ЛАСК (Линц) 1:1 Рапид (Вена)
    24.07.2021 1' -70' Рапид (Вена) 0:2 Хартберг (Хартберг)
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