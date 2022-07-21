Седрик Зесигер - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Седрик
|Фамилия
|Зесигер
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1998 (24 года)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Седрик
|Фамилия
|Зесигер
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 1998 (24 года)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 90'
|Янг Бойз
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|40'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Янг Бойз
|5:1
|Санкт-Галлен
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 19 тур
|29.01.2023
|1' - 90'
|Янг Бойз
|5:1
|Винтертур
|Швейцария. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -125'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
(3:1)п
|Янг Бойз (Берн)
|18.08.2022
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|75'
|11.08.2022
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|КуПС (Купио)
|04.08.2022
|1' -90'
|КуПС (Купио)
|0:2
|Янг Бойз (Берн)
|28.07.2022
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|3:0
|Лиепая (Лиепая)
|21.07.2022
|1' -90'
|Лиепая (Лиепая)
|0:1
|Янг Бойз (Берн)