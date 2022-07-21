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    Седрик Зесигер - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Седрик
    Фамилия Зесигер
    Команда Янг Бойз
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 июня 1998 (24 года)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 90' Янг Бойз 1:1 Лугано Швейцария. Суперлига, 21 тур
    40'
    12.02.2023 1' - 90' Янг Бойз 5:1 Санкт-Галлен Швейцария. Суперлига, 20 тур
    05.02.2023 1' - 90' Люцерн 1:1 Янг Бойз Швейцария. Суперлига, 19 тур
    29.01.2023 1' - 90' Янг Бойз 5:1 Винтертур Швейцария. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Янг Бойз 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -125' Андерлехт (Брюссель) 0:1
    (3:1)п    		 Янг Бойз (Берн)
    18.08.2022 1' -90' Янг Бойз (Берн) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    75'
    11.08.2022 1' -90' Янг Бойз (Берн) 3:0 КуПС (Купио)
    04.08.2022 1' -90' КуПС (Купио) 0:2 Янг Бойз (Берн)
    28.07.2022 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 3:0 Лиепая (Лиепая)
    21.07.2022 1' -90' Лиепая (Лиепая) 0:1 Янг Бойз (Берн)
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