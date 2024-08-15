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Шейху Дьен
Статистика
Шейху Дьен - статистика
Завершил карьеру
23 ноября 1993 (32)
#21 | Нападающий
180 см
Сенегал
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Статистика по турнирам
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Лига чемпионов 2024/2025
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Паневежис
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
3 : 0
15.08.2024
Паневежис
61' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Паневежис
1 : 2
06.08.2024
Маккаби
1' - 90'
70'
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