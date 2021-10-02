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    Шейху Дьен - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Шейху
    Фамилия Дьен
    Команда Вольфсберг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 ноября 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вольфсберг 16 2 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.02.2022 75' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Вольфсберг (Вольфсберг)
    12.02.2022 90' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:1 Рид (Рид)
    11.12.2021 74' -90' Хартберг (Хартберг) 2:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
    27.11.2021 1' -64' Адмира Ваккер (Модлинг) 0:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    21.11.2021 1' -72' Тироль (Ваттенс) 5:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    07.11.2021 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 4:1 Рапид (Вена)
    45' 22'
    31.10.2021 75' -90' Штурм (Грац) 0:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    23.10.2021 90' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    17.10.2021 Был в запасе ЛАСК (Линц) 0:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    02.10.2021 76' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:0 Аустрия (Вена)
    25.09.2021 59' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 0:2 Зальцбург (Зальцбург)
    18.09.2021 Был в запасе Рид (Рид) 3:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    11.09.2021 46' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:3 Хартберг (Хартберг)
    28.08.2021 72' -89' Альтах (Альтах) 1:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
    21.08.2021 82' -89' Вольфсберг (Вольфсберг) 3:0 Адмира Ваккер (Модлинг)
    90'
    14.08.2021 84' -89' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:2 Тироль (Ваттенс)
    08.08.2021 57' -89' Рапид (Вена) 3:0 Вольфсберг (Вольфсберг)
    88'
    01.08.2021 71' -89' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:4 Штурм (Грац)
    25.07.2021 Был в запасе Аустрия К (Клагенфурт) 1:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
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