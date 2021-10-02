Шейху Дьен - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Шейху
|Фамилия
|Дьен
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|180
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€ 500
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|Имя
|Шейху
|Фамилия
|Дьен
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|16
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2022
|75' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|12.02.2022
|90' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:1
|Рид (Рид)
|11.12.2021
|74' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|27.11.2021
|1' -64'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|21.11.2021
|1' -72'
|Тироль (Ваттенс)
|5:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|07.11.2021
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|4:1
|Рапид (Вена)
|45' 22'
|31.10.2021
|75' -90'
|Штурм (Грац)
|0:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.10.2021
|90' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|17.10.2021
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|02.10.2021
|76' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:0
|Аустрия (Вена)
|25.09.2021
|59' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|3:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|11.09.2021
|46' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:3
|Хартберг (Хартберг)
|28.08.2021
|72' -89'
|Альтах (Альтах)
|1:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|21.08.2021
|82' -89'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:0
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|90'
|14.08.2021
|84' -89'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:2
|Тироль (Ваттенс)
|08.08.2021
|57' -89'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|88'
|01.08.2021
|71' -89'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:4
|Штурм (Грац)
|25.07.2021
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)