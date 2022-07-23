Лука Лочошвили - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Лочошвили
|Команда
|Кремонезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 мая 1998 (24 года)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Лочошвили
|Команда
|Кремонезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 мая 1998 (24 года)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2022
|68' -90'
|Альтах (Альтах)
|2:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.07.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:1
|Штурм (Грац)