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    Лука Лочошвили - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Лука
    Фамилия Лочошвили
    Команда Кремонезе
    Состав Основной
    Родной город Тбилиси
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 мая 1998 (24 года)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2023 86' - 90' Торино 2:2 Кремонезе Италия. Серия А, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вольфсберг 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.07.2022 68' -90' Альтах (Альтах) 2:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
    23.07.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:1 Штурм (Грац)
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