Александр Лопарев - статистика
#79 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Лопарев
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Александр
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Лопарев
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2020
|1' -46'
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)