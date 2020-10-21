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    Руслан Шакиров - статистика

    #64 | Защитник
    Имя Руслан
    Отчество Робертович
    Фамилия Шакиров
    Команда Оренбург
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 октября 1998 (24 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2020 1' -90' Оренбург (Оренбург) 1:1
    (2:4)п    		 Сочи (Сочи)
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