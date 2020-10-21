Руслан Шакиров - статистика
#64 | Защитник
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Робертович
|Фамилия
|Шакиров
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 октября 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Робертович
|Фамилия
|Шакиров
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 октября 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2020
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)