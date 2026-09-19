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Бундеслига 2026/2027
Команды
Гамбург
Фабиу Виейра
Статистика
€ 18 млн
Фабиу Виейра - статистика
Гамбург
30 мая 2000 (26)
#20 | Полузащитник
170 см
Португалия
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Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
2 : 1
19.09.2026
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
5 : 0
13.09.2026
Гамбург
73' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Гамбург
0 : 5
06.09.2026
Майнц
46' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Гамбург
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург
2 : 1
19.09.2026
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
5 : 0
13.09.2026
Гамбург
73' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Гамбург
0 : 5
06.09.2026
Майнц
46' - 90'
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