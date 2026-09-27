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МЛС 2026
Команды
Филадельфия Юнион
Джафет Сери
Статистика
€ 1,50 млн
Джафет Сери - статистика
Филадельфия Юнион
10 апреля 2000 (26)
#5 | Защитник
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Филадельфия Юнион
4 : 2
27.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
77'
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
3 : 4
20.09.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Филадельфия Юнион
5 : 0
10.09.2026
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
06.09.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 3
30.08.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Лига Европы 2025/2026
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Норвегия. Элитсериен 2022
Лига конференций 2021/2022
Норвегия. Элитсериен 2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Филадельфия Юнион
12
1
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Филадельфия Юнион
4 : 2
27.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
77'
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
3 : 4
20.09.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Филадельфия Юнион
5 : 0
10.09.2026
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
06.09.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 3
30.08.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
20.08.2026
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 3
17.08.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Филадельфия Юнион
3 : 2
02.08.2026
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Филадельфия Юнион
1 : 0
26.07.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Филадельфия Юнион
3 : 1
23.07.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 56'
США. МЛС, 11 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
03.05.2026
Нэшвилл
1' - 15'
14'
США. МЛС, 10 тур
Коламбус
2 : 0
26.04.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
90'
США. МЛС, 9 тур
Торонто
3 : 3
23.04.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
61'
США. МЛС, 8 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
19.04.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Монреаль
1 : 2
11.04.2026
Филадельфия Юнион
1' - 81'
55'
45'
США. МЛС, 6 тур
Шарлотт
2 : 1
05.04.2026
Филадельфия Юнион
1' - 84'
США. МЛС, 5 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
21.03.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
14.03.2026
Филадельфия Юнион
77' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Филадельфия Юнион
0 : 1
08.03.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
02.03.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
90'
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 0
22.02.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
80'
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