Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 10 млн

Хосеп Мартинес - статистика

Интер
27 мая 1998 (28)
#1 | Вратарь
191 см
Испания
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
2 : 1
08.09.2026
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 1
30.08.2026
Интер
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 1
30.08.2026
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4 : 1
22.08.2026
Монца
1' - 90'
Главные новости
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
3
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
3
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+