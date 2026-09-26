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Серия А 2026/2027
Команды
Интер
Хосеп Мартинес
Статистика
€ 10 млн
Хосеп Мартинес - статистика
Интер
27 мая 1998 (28)
#1 | Вратарь
191 см
Испания
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
2 : 1
08.09.2026
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 1
30.08.2026
Интер
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Суперкубок Италии 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Германия. Бундеслига 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Германия. Бундеслига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 1
30.08.2026
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4 : 1
22.08.2026
Монца
1' - 90'
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