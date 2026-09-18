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Серия А 2026/2027
Команды
Сассуоло
Игнас ван дер Бремпт
Статистика
€ 3 млн
Игнас ван дер Бремпт - статистика
Сассуоло
1 апреля 2002 (24), Антверпен
#20 | Защитник
187 см
Бельгия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Монца
2 : 1
18.09.2026
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
3 : 2
13.09.2026
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 2
06.09.2026
Сассуоло
Был в запасе
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Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Австрия. Бундеслига 2024/2025
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Команда
И
Г
П
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К
Комо
3
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 1/2 финала
Интер
3 : 2
21.04.2026
Комо
1' - 80'
32'
Италия. Кубок, 1/2 финала
Комо
0 : 0
03.03.2026
Интер
79' - 90'
Италия. Кубок, 1/4 финала
Наполи
1 : 1
10.02.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Фиорентина
1 : 3
27.01.2026
Комо
1' - 46'
38'
Италия. Кубок, 1 раунд
Комо
3 : 1
16.08.2025
Зюйдтироль
Был в запасе
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