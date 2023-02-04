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    Райан Портеус - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Райан
    Фамилия Портеус
    Команда Уотфорд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 марта 1999 (23 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2023 1' - 90' Уотфорд 3:2 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 1' - 90' Бернли 1:1 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 32 тур
    71'
    11.02.2023 1' - 90' Уотфорд 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 31 тур
    04.02.2023 1' - 90' Рединг 2:2 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 30 тур
    48'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уотфорд 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.02.2023 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 3:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    14.02.2023 1' -90' Бернли (Бернли) 1:1 Уотфорд (Уотфорд)
    71'
    11.02.2023 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    04.02.2023 1' -90' Рединг (Рединг) 2:2 Уотфорд (Уотфорд)
    48'
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