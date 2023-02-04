Райан Портеус - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Портеус
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 марта 1999 (23 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Портеус
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 марта 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2023
|1' - 90'
|Уотфорд
|3:2
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|1' - 90'
|Бернли
|1:1
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|71'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Уотфорд
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Рединг
|2:2
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|48'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2023
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|3:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|14.02.2023
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|71'
|11.02.2023
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|04.02.2023
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:2
|Уотфорд (Уотфорд)
|48'