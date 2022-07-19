Эннур Тотре - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Эннур
|Фамилия
|Тотре
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тетово
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Эннур
|Фамилия
|Тотре
|Команда
|Ворскла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тетово
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тирана
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Зриньски (Мостар)
|3:2
|Тирана (Тирана)
|19.07.2022
|59' -90'
|Тирана (Тирана)
|0:1
|Зриньски (Мостар)