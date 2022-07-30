Димитар Велкоски - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Димитар
|Фамилия
|Велкоски
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Родной город
|Враца
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 1995 (28 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Димитар
|Фамилия
|Велкоски
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Родной город
|Враца
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 1995 (28 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|23.12.2022
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|21.10.2022
|86' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|18.10.2022
|80' -90'
|Серен (Серен)
|0:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|15.10.2022
|79' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|5:1
|Эйпен (Эйпен)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|07.08.2022
|75' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)