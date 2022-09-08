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    Лоранс Ассиньон - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Лоранс
    Фамилия Ассиньон
    Команда Ренн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 июня 2000 (22 года)
    Рост 179
    Вес 67
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 1:1 АЕК (Ларнака)
    27.10.2022 70' -90' Фенербахче (Стамбул) 3:3 Ренн (Ренн)
    06.10.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Динамо (Киев)
    15.09.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:2 Фенербахче (Стамбул)
    08.09.2022 83' -90' АЕК (Ларнака) 1:2 Ренн (Ренн)
    90'
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