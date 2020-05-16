Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 9 млн

Лоранс Ассиньон - статистика

Штутгарт
22 июня 2000 (26)
#22 | Защитник
179 см | 67 кг
Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Штутгарт
25
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
2 : 2
16.05.2026
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
3 : 1
09.05.2026
Байер
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
3 : 3
02.05.2026
Штутгарт
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
1 : 1
26.04.2026
Вердер
1' - 57'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
4 : 2
19.04.2026
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Штутгарт
4 : 0
12.04.2026
Гамбург
1' - 88'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Штутгарт
0 : 2
04.04.2026
Боруссия Д
1' - 72'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
2 : 5
22.03.2026
Штутгарт
1' - 81'
77'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Штутгарт
1 : 0
15.03.2026
РБ Лейпциг
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Майнц
2 : 2
07.03.2026
Штутгарт
1' - 65'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
4 : 0
01.03.2026
Вольфсбург
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хайденхайм
3 : 3
22.02.2026
Штутгарт
1' - 78'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Штутгарт
3 : 1
14.02.2026
Кельн
1' - 77'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Санкт-Паули
2 : 1
07.02.2026
Штутгарт
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Штутгарт
1 : 0
01.02.2026
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия М
0 : 3
25.01.2026
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Штутгарт
1 : 1
18.01.2026
Унион
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
3 : 2
13.01.2026
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Байер
1 : 4
10.01.2026
Штутгарт
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
0 : 5
06.12.2025
Бавария
74' - 81'
81'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Гамбург
2 : 1
30.11.2025
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
3 : 3
22.11.2025
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
3 : 2
09.11.2025
Аугсбург
1' - 90'
69'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Штутгарт
2 : 1
26.10.2025
Майнц
62' - 90'
77'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
0 : 3
18.10.2025
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
1 : 0
05.10.2025
Хайденхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
28.09.2025
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
2 : 0
19.09.2025
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
3 : 1
13.09.2025
Штутгарт
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
1 : 0
30.08.2025
Боруссия М
74' - 90'
Главные новости
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
1
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
2
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
2
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
9
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+