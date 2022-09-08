Лоранс Ассиньон - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Лоранс
|Фамилия
|Ассиньон
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июня 2000 (22 года)
|Рост
|179
|Вес
|67
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Лоранс
|Фамилия
|Ассиньон
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 июня 2000 (22 года)
|Рост
|179
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|АЕК (Ларнака)
|27.10.2022
|70' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:3
|Ренн (Ренн)
|06.10.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Динамо (Киев)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|08.09.2022
|83' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|90'