Йенс Хеуге - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Йенс
|Фамилия
|Хеуге
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бодо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 октября 1999 (23 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Йенс
|Фамилия
|Хеуге
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бодо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 октября 1999 (23 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Был в запасе
|Гент
|2:0
|Оуд-Хеверли
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Карабах
|1:0
|Гент
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|52' - 90'
|Вестерло
|3:3
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|05.02.2023
|79' - 90'
|Гент
|2:3
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|29.01.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге
|3:2
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|13
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|11.02.2023
|52' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Гент (Гент)
|05.02.2023
|79' -90'
|Гент (Гент)
|2:3
|Генк (Генк)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Гент (Гент)
|22.01.2023
|64' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Гент (Гент)
|19.01.2023
|64' -90'
|Гент (Гент)
|0:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|23.12.2022
|1' -59'
|Гент (Гент)
|0:0
|Стандард (Льеж)
|13.11.2022
|77' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:4
|Гент (Гент)
|06.11.2022
|88' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Брюгге (Брюгге)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Гент (Гент)
|80'
|23.10.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:1
|Серен (Серен)
|19.10.2022
|83' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Гент (Гент)
|16.10.2022
|76' -90'
|Гент (Гент)
|3:0
|Мехелен (Мехелен)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|3:4
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|11.09.2022
|46' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|04.09.2022
|67' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:1
|Гент (Гент)
|01.09.2022
|81' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Гент (Гент)
|28.08.2022
|85' -90'
|Гент (Гент)
|1:2
|Антверпен (Антверпен)