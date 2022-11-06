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    Йенс Хеуге - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Йенс
    Фамилия Хеуге
    Команда Гент
    Состав Основной
    Родной город Бодо
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 октября 1999 (23 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 Был в запасе Гент 2:0 Оуд-Хеверли Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    16.02.2023 Был в запасе Карабах 1:0 Гент Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 52' - 90' Вестерло 3:3 Гент Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    05.02.2023 79' - 90' Гент 2:3 Генк Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    29.01.2023 Был в запасе Серкль Брюгге 3:2 Гент Бельгия. Про-Лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 13 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 Был в запасе Гент (Гент) 2:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    11.02.2023 52' -90' Вестерло (Вестерло) 3:3 Гент (Гент)
    05.02.2023 79' -90' Гент (Гент) 2:3 Генк (Генк)
    29.01.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 3:2 Гент (Гент)
    22.01.2023 64' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Гент (Гент)
    19.01.2023 64' -90' Гент (Гент) 0:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    23.12.2022 1' -59' Гент (Гент) 0:0 Стандард (Льеж)
    13.11.2022 77' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:4 Гент (Гент)
    06.11.2022 88' -90' Гент (Гент) 2:0 Брюгге (Брюгге)
    30.10.2022 Был в запасе Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Гент (Гент)
    80'
    23.10.2022 Был в запасе Гент (Гент) 2:1 Серен (Серен)
    19.10.2022 83' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Гент (Гент)
    16.10.2022 76' -90' Гент (Гент) 3:0 Мехелен (Мехелен)
    02.10.2022 Был в запасе Гент (Гент) 3:4 Серкль Брюгге (Брюгге)
    11.09.2022 46' -90' Гент (Гент) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    04.09.2022 67' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 2:1 Гент (Гент)
    01.09.2022 81' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:1 Гент (Гент)
    28.08.2022 85' -90' Гент (Гент) 1:2 Антверпен (Антверпен)
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