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МЛС 2026
Команды
Портленд
Давид Кошта
Статистика
€ 5 млн
Давид Кошта - статистика
Портленд
5 января 2001 (25), Лиссабон
#10 | Полузащитник
165 см | 60 кг
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Сан-Хосе
3 : 1
27.09.2026
Портленд
1' - 90'
86'
США. МЛС, 27 тур
Портленд
0 : 1
20.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
1' - 18'
18'
США. МЛС, 23 тур
Портленд
1 : 2
30.08.2026
Остин
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
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Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портленд
21
4
5
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Сан-Хосе
3 : 1
27.09.2026
Портленд
1' - 90'
86'
США. МЛС, 27 тур
Портленд
0 : 1
20.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
1' - 18'
18'
США. МЛС, 23 тур
Портленд
1 : 2
30.08.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Портленд
3 : 1
20.08.2026
Сан-Диего
1' - 83'
68'
США. МЛС, 20 тур
Чикаго Файр
2 : 1
17.08.2026
Портленд
1' - 76'
США. МЛС, 19 тур
Портленд
2 : 1
02.08.2026
Сиэтл
1' - 90'
82'
США. МЛС, 18 тур
Портленд
2 : 1
26.07.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Портленд
2 : 2
23.07.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
1 : 5
17.07.2026
Портленд
1' - 90'
60, 90'
США. МЛС, 15 тур
Портленд
1 : 3
24.05.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
18'
США. МЛС, 14 тур
Интер Майами
2 : 0
18.05.2026
Портленд
1' - 74'
65'
США. МЛС, 13 тур
Монреаль
2 : 2
14.05.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Портленд
6 : 0
10.05.2026
Канзаc Сити
1' - 61'
США. МЛС, 11 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
02.05.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Сан-Диего
1 : 2
26.04.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 0
19.04.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Портленд
2 : 1
11.04.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 2
05.04.2026
Портленд
1' - 90'
45'
США. МЛС, 5 тур
Портленд
1 : 1
22.03.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 68'
США. МЛС, 4 тур
Динамо Хьюстон
3 : 2
15.03.2026
Портленд
1' - 63'
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