Науэль Молина - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Науэль
|Фамилия
|Молина
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 22,00
млн
|Имя
|Науэль
|Фамилия
|Молина
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 90'
|Атлетико
|1:0
|Атлетик
|Испания. Примера, 22 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Сельта
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 21 тур
|87'
|04.02.2023
|1' - 90'
|Атлетико
|1:1
|Хетафе
|Испания. Примера, 20 тур
|29.01.2023
|1' - 90'
|Осасуна
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 19 тур
|26.01.2023
|1' - 90'
|Реал
|3:1
|Атлетико
|Испания. Кубок, 1/4 финала
|19'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|18
|0
|1
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|12.02.2023
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|87'
|04.02.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|29.01.2023
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|21.01.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|23'
|15.01.2023
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|08.01.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|85'
|09.11.2022
|1' -30'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|15'
|06.11.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|29.10.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|3:2
|Атлетико (Мадрид)
|23.10.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|38'
|18.10.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|15.10.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|08.10.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Жирона (Жирона)
|01.10.2022
|1' -87'
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|10.09.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|21.08.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|90'
|15.08.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)