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    Науэль Молина - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Науэль
    Фамилия Молина
    Команда Атлетико
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 декабря 1997 (25 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 22,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 90' Атлетико 1:0 Атлетик Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 1' - 90' Сельта 0:1 Атлетико Испания. Примера, 21 тур
    87'
    04.02.2023 1' - 90' Атлетико 1:1 Хетафе Испания. Примера, 20 тур
    29.01.2023 1' - 90' Осасуна 0:1 Атлетико Испания. Примера, 19 тур
    26.01.2023 1' - 90' Реал 3:1 Атлетико Испания. Кубок, 1/4 финала
    19'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 18 0 1 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    12.02.2023 1' -90' Сельта (Виго) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    87'
    04.02.2023 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    29.01.2023 1' -90' Осасуна (Памплона) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    21.01.2023 1' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    23'
    15.01.2023 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    08.01.2023 1' -90' Атлетико (Мадрид) 0:1 Барселона (Барселона)
    85'
    09.11.2022 1' -30' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    15'
    06.11.2022 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    29.10.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 3:2 Атлетико (Мадрид)
    23.10.2022 1' -90' Бетис (Севилья) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    38'
    18.10.2022 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    15.10.2022 1' -90' Атлетик (Бильбао) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    08.10.2022 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:1 Жирона (Жирона)
    01.10.2022 1' -87' Севилья (Севилья) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    18.09.2022 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:2 Реал (Мадрид)
    10.09.2022 1' -90' Атлетико (Мадрид) 4:1 Сельта (Виго)
    21.08.2022 1' -90' Атлетико (Мадрид) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    90'
    15.08.2022 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:3 Атлетико (Мадрид)
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