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Чехия. Шанс Лига
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Сигма
Leonardo Borges
Статистика
Leonardo Borges - статистика
Сигма
#4 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
0 : 3
20.09.2026
Спарта
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Виктория
2 : 3
13.09.2026
Сигма
1' - 46'
41'
28'
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Польша. Экстракласа 2025/2026
Польша. Кубок 2024/2025
Польша. Экстракласа 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Польша. Экстракласа 2023/2024
Бразилия. Серия А 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сигма
2
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
0 : 3
20.09.2026
Спарта
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Виктория
2 : 3
13.09.2026
Сигма
1' - 46'
41'
28'
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