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    Шерифф Синюан - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Шерифф
    Фамилия Синюан
    Команда Мольде
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 июля 1996 (26 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мольде 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 1' -120' Мольде (Мольде) 1:1
    (3:4)п    		 Трабзонспор (Трабзон)
    05.08.2021 1' -89' Трабзонспор (Трабзон) 3:3 Мольде (Мольде)
    80'
    29.07.2021 1' -89' Серветт (Женева) 2:0 Мольде (Мольде)
    22.07.2021 1' -89' Мольде (Мольде) 3:0 Серветт (Женева)
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