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Румыния. Лига I
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Рапид
Шерифф Синюан
Статистика
€ 1,40 млн
Шерифф Синюан - статистика
Рапид
19 июля 1996 (30)
#18 | Защитник
188 см
Гамбия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
3 : 1
18.09.2026
Арджеш Питешти
1' - 76'
76'
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
2 : 1
12.09.2026
Волунтари
Был в запасе
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Румыния. Лига I 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2024
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
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Норвегия. Элитсериен 2021
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Норвегия. Элитсериен 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гамбия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Сенегал
3 : 1
31.03.2026
Гамбия
1' - 90'
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