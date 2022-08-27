Аарон Хики - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Хики
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Хики
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 76'
|Брентфорд
|1:1
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|1:1
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|1' - 61'
|Брентфорд
|3:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|11
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -76'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|04.02.2023
|1' -61'
|Брентфорд (Лондон)
|3:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:0
|Брентфорд (Лондон)
|08.10.2022
|1' -83'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|5:1
|Брентфорд (Лондон)
|01.10.2022
|61' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|0:0
|Брентфорд (Лондон)
|67'
|18.09.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|0:3
|Арсенал (Лондон)
|03.09.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|5:2
|Лидс (Лидс)
|90'
|30.08.2022
|1' -79'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|72'
|27.08.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|90'
|20.08.2022
|1' -60'
|Фулхэм (Лондон)
|3:2
|Брентфорд (Лондон)
|13.08.2022
|1' -80'
|Брентфорд (Лондон)
|4:0
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|07.08.2022
|1' -84'
|Лестер (Лестер)
|2:2
|Брентфорд (Лондон)