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    Кевин Бома - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Кевин
    Фамилия Бома
    Команда Родез
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 ноября 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.04.2021 Был в запасе Лион (Лион) 3:0 Анжер (Анжер)
    04.04.2021 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    02.10.2020 Был в запасе ПСЖ (Париж) 6:1 Анжер (Анжер)
    27.09.2020 Был в запасе Анжер (Анжер) 3:2 Брест (Брест)
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