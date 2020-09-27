Кевин Бома - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Бома
|Команда
|Родез
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 ноября 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Бома
|Команда
|Родез
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 ноября 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2021
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|3:0
|Анжер (Анжер)
|04.04.2021
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|02.10.2020
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|6:1
|Анжер (Анжер)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|3:2
|Брест (Брест)