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    Денис Чуркин - статистика

    #53 | Полузащитник
    Имя Денис
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Чуркин
    Команда Енисей
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 марта 2001 (21 год)
    Рост 178
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2020 1' -86' Енисей (Красноярск) 0:1 Краснодар-2 (Краснодар)
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