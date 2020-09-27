Денис Чуркин - статистика
#53 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Чуркин
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 марта 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Вес
|63
|Имя
|Денис
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Чуркин
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 марта 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2020
|1' -86'
|Енисей (Красноярск)
|0:1
|Краснодар-2 (Краснодар)