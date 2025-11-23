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Мартин Бьорнбак - статистика

Хаугесунд
22 марта 1992 (34)
#15 | Защитник
189 см | 85 кг
Норвегия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаугесунд
5
0
0
0
0
Мольде
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
4 : 1
18.10.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Хаугесунд
2 : 3
29.09.2025
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Кристиансунд
2 : 0
21.09.2025
Хаугесунд
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Хаугесунд
0 : 3
14.09.2025
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Фредрикстад
4 : 2
12.07.2025
Мольде
89' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Тромсе
1 : 0
05.07.2025
Мольде
67' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Мольде
2 : 3
29.06.2025
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Волеренга
2 : 3
22.06.2025
Мольде
65' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Мольде
0 : 1
01.06.2025
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Мольде
2 : 1
04.05.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Мольде
2 : 2
21.04.2025
Буде-Глимт
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сандефьорд
3 : 0
06.04.2025
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
0 : 2
30.03.2025
Сарпсборг 08
1' - 77'
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