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    Мартин Бьорнбак - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Мартин
    Фамилия Бьорнбак
    Команда Мольде
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 марта 1992 (30 лет)
    Рост 189
    Вес 85
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мольде 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 2:3 Юргорден (Стокгольм)
    13.10.2022 1' -46' Шэмрок Роверс (Дублин) 0:2 Мольде (Мольде)
    06.10.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 3:0 Шэмрок Роверс (Дублин)
    15.09.2022 1' -90' Юргорден (Стокгольм) 3:2 Мольде (Мольде)
    08.09.2022 1' -90' Мольде (Мольде) 0:0 Гент (Гент)
    25.08.2022 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 0:4 Мольде (Мольде)
    18.08.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 0:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
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