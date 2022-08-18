Мартин Бьорнбак - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Бьорнбак
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|189
|Вес
|85
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Бьорнбак
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|189
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|2:3
|Юргорден (Стокгольм)
|13.10.2022
|1' -46'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:2
|Мольде (Мольде)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|15.09.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:2
|Мольде (Мольде)
|08.09.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|0:0
|Гент (Гент)
|25.08.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|0:4
|Мольде (Мольде)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)