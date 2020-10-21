Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ярослав Щербин - статистика

    #59 | Нападающий
    Имя Ярослав
    Отчество Николаевич
    Фамилия Щербин
    Команда Ротор
    Состав Молодежный
    Родной город Волгоград
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 июня 2002 (20 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2020 62' -90' Крылья Советов (Самара) 3:0 Ротор (Волгоград)
    • Читайте нас: 
    11