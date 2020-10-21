Ярослав Щербин - статистика
#59 | Нападающий
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Щербин
|Команда
|Ротор
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Волгоград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Щербин
|Команда
|Ротор
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Волгоград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2020
|62' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Ротор (Волгоград)