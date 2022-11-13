Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Томмазо Побега - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Томмазо
    Фамилия Побега
    Команда Милан
    Состав Основной
    Родной город Триест
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 июля 1999 (23 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 18,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 Был в запасе Монца 0:1 Милан Италия. Серия А, 23 тур
    14.02.2023 86' - 90' Милан 1:0 Тоттенхэм Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    10.02.2023 89' - 90' Милан 1:0 Торино Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 Был в запасе Интер 1:0 Милан Италия. Серия А, 21 тур
    29.01.2023 71' - 90' Милан 2:5 Сассуоло Италия. Серия А, 20 тур
    90'
    24.01.2023 Был в запасе Лацио 4:0 Милан Италия. Серия А, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 13 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 Был в запасе Монца (Монца) 0:1 Милан (Милан)
    10.02.2023 89' -90' Милан (Милан) 1:0 Торино (Турин)
    05.02.2023 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Милан (Милан)
    29.01.2023 71' -90' Милан (Милан) 2:5 Сассуоло (Сассуоло)
    90'
    24.01.2023 Был в запасе Лацио (Рим) 4:0 Милан (Милан)
    14.01.2023 1' -86' Лечче (Лечче) 2:2 Милан (Милан)
    08.01.2023 70' -90' Милан (Милан) 2:2 Рома (Рим)
    77'
    04.01.2023 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 1:2 Милан (Милан)
    13.11.2022 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    08.11.2022 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:0 Милан (Милан)
    05.11.2022 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Специя (Ла Специя)
    30.10.2022 1' -90' Торино (Турин) 2:1 Милан (Милан)
    77'
    22.10.2022 1' -90' Милан (Милан) 4:1 Монца (Монца)
    16.10.2022 61' -90' Верона (Верона) 1:2 Милан (Милан)
    08.10.2022 1' -59' Милан (Милан) 2:0 Ювентус (Турин)
    01.10.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:3 Милан (Милан)
    18.09.2022 Был в запасе Милан (Милан) 1:2 Наполи (Неаполь)
    10.09.2022 1' -78' Сампдория (Генуя) 1:2 Милан (Милан)
    03.09.2022 84' -90' Милан (Милан) 3:2 Интер (Милан)
    30.08.2022 1' -57' Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Милан (Милан)
    27.08.2022 62' -90' Милан (Милан) 2:0 Болонья (Болонья)
    21.08.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:1 Милан (Милан)
    13.08.2022 84' -90' Милан (Милан) 4:2 Удинезе (Удине)
    • Читайте нас: 
    11