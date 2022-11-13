Томмазо Побега - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Томмазо
|Фамилия
|Побега
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Триест
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1999 (23 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Томмазо
|Фамилия
|Побега
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Триест
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Был в запасе
|Монца
|0:1
|Милан
|Италия. Серия А, 23 тур
|14.02.2023
|86' - 90'
|Милан
|1:0
|Тоттенхэм
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|10.02.2023
|89' - 90'
|Милан
|1:0
|Торино
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Интер
|1:0
|Милан
|Италия. Серия А, 21 тур
|29.01.2023
|71' - 90'
|Милан
|2:5
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 20 тур
|90'
|24.01.2023
|Был в запасе
|Лацио
|4:0
|Милан
|Италия. Серия А, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|13
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|0:1
|Милан (Милан)
|10.02.2023
|89' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Милан (Милан)
|29.01.2023
|71' -90'
|Милан (Милан)
|2:5
|Сассуоло (Сассуоло)
|90'
|24.01.2023
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:0
|Милан (Милан)
|14.01.2023
|1' -86'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Милан (Милан)
|08.01.2023
|70' -90'
|Милан (Милан)
|2:2
|Рома (Рим)
|77'
|04.01.2023
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|1:2
|Милан (Милан)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Милан (Милан)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Специя (Ла Специя)
|30.10.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:1
|Милан (Милан)
|77'
|22.10.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|4:1
|Монца (Монца)
|16.10.2022
|61' -90'
|Верона (Верона)
|1:2
|Милан (Милан)
|08.10.2022
|1' -59'
|Милан (Милан)
|2:0
|Ювентус (Турин)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Милан (Милан)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|10.09.2022
|1' -78'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Милан (Милан)
|03.09.2022
|84' -90'
|Милан (Милан)
|3:2
|Интер (Милан)
|30.08.2022
|1' -57'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Милан (Милан)
|27.08.2022
|62' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Милан (Милан)
|13.08.2022
|84' -90'
|Милан (Милан)
|4:2
|Удинезе (Удине)