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    Джанлука Скамакка - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Джанлука
    Фамилия Скамакка
    Команда Вест Хэм
    Состав Основной
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 января 1999 (24 года)
    Рост 195
    Стоимость:
    € 30,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 Был в запасе Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Хэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 77' -90' Вест Хэм (Лондон) 2:3
    (9:10)п    		 Блэкберн (Блэкберн)
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