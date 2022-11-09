Джанлука Скамакка - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Джанлука
|Фамилия
|Скамакка
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1999 (24 года)
|Рост
|195
Стоимость:
€ 30,00
млн
|Имя
|Джанлука
|Фамилия
|Скамакка
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 января 1999 (24 года)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|77' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:3
(9:10)п
|Блэкберн (Блэкберн)