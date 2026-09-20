Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Thomas Castella - статистика

Лозанна-Спорт
#1 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
20.09.2026
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лозанна-Спорт
0 : 1
13.09.2026
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Вадуц
3 : 1
05.09.2026
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Тун
0 : 0
02.09.2026
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лозанна-Спорт
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Лозанна-Спорт
1 : 3
16.05.2026
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Серветт
2 : 0
12.05.2026
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Лозанна-Спорт
1 : 3
02.05.2026
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Лозанна-Спорт
3 : 0
25.04.2026
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Сьон
3 : 0
12.04.2026
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Лозанна-Спорт
2 : 1
04.04.2026
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Люцерн
4 : 0
22.03.2026
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Лозанна-Спорт
0 : 2
15.03.2026
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Грассхоппер
2 : 3
08.03.2026
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Цюрих
1 : 2
04.03.2026
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
01.03.2026
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Лугано
2 : 1
22.02.2026
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Лозанна-Спорт
3 : 3
15.02.2026
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Тун
5 : 1
12.02.2026
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
08.02.2026
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Винтертур
2 : 1
31.01.2026
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
24.01.2026
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Янг Бойз
1 : 3
17.01.2026
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Серветт
0 : 1
14.01.2026
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
21.12.2025
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Базель
0 : 0
14.12.2025
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Лозанна-Спорт
0 : 0
07.12.2025
Лугано
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
2 : 1
30.11.2025
Тун
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
23.11.2025
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
09.11.2025
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Цюрих
1 : 2
01.11.2025
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Лозанна-Спорт
1 : 3
29.10.2025
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лозанна-Спорт
5 : 1
26.10.2025
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
2 : 2
19.10.2025
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лозанна-Спорт
5 : 0
05.10.2025
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Грассхоппер
3 : 1
14.09.2025
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
31.08.2025
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
10.08.2025
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Тун
2 : 1
03.08.2025
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лозанна-Спорт
3 : 2
27.07.2025
Винтертур
Был в запасе
Главные новости
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
1
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
5
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
«Ростов» не выплатил игрокам долги по зарплате
17:52
ВидеоТренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
5
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+