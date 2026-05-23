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Чехия. Шанс Лига
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Словацко
Daniel Tetour
Статистика
Daniel Tetour - статистика
Словацко
#8 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Словацко
17
3
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Фастав
1 : 0
23.05.2026
Словацко
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Словацко
0 : 3
16.05.2026
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
0 : 1
09.05.2026
Словацко
1' - 74'
27'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Теплице
1 : 1
03.05.2026
Словацко
1' - 80'
41'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Словацко
1 : 2
25.04.2026
Дукла
68' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Спарта
5 : 2
15.03.2026
Словацко
1' - 90'
25'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Словацко
2 : 2
07.03.2026
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Словацко
2 : 0
21.02.2026
Пардубице
1' - 77'
74'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Словацко
1 : 2
14.02.2026
Богемианс 1905
1' - 90'
73'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Яблонец
0 : 0
07.02.2026
Словацко
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Словацко
2 : 2
01.02.2026
Баник
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Теплице
1 : 0
13.12.2025
Словацко
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Словацко
3 : 0
06.12.2025
Виктория
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Славия
3 : 0
29.11.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Словацко
2 : 0
23.11.2025
Фастав
1' - 84'
36'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Градец-Кралове
4 : 0
08.11.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Словацко
0 : 3
01.11.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Дукла
1 : 0
25.10.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
0 : 0
04.10.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
24.08.2025
Словацко
77' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
2 : 1
16.08.2025
Теплице
1' - 46'
43'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Виктория
1 : 1
09.08.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Словацко
0 : 1
03.08.2025
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Фастав
1 : 1
26.07.2025
Словацко
89' - 90'
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