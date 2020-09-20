Абдулайе Сидибе - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Абдулайе
|Фамилия
|Сидибе
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 2002 (21 год)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Абдулайе
|Фамилия
|Сидибе
|Команда
|Сент-Этьен
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 2002 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.09.2020
|81' -90'
|Нант (Нант)
|2:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|85'