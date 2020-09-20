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    Абдулайе Сидибе - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Абдулайе
    Фамилия Сидибе
    Команда Сент-Этьен
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 февраля 2002 (21 год)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Этьен 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.09.2020 81' -90' Нант (Нант) 2:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    85'
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