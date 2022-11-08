Гульельмо Викарио - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Гульельмо
|Фамилия
|Викарио
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Удине
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Гульельмо
|Фамилия
|Викарио
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Удине
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 90'
|Фиорентина
|1:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Эмполи
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 22 тур
|25'
|04.02.2023
|1' - 90'
|Рома
|2:0
|Эмполи
|Италия. Серия А, 21 тур
|28.01.2023
|1' - 90'
|Эмполи
|2:2
|Торино
|Италия. Серия А, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|23
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|11.02.2023
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|25'
|04.02.2023
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|28.01.2023
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Торино (Турин)
|23.01.2023
|1' -90'
|Интер (Милан)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|16.01.2023
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|90'
|08.01.2023
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|04.01.2023
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|11.11.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Кремонезе (Кремона)
|08.11.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|05.11.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.10.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|21.10.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Эмполи (Эмполи)
|15.10.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|09.10.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|01.10.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Милан (Милан)
|17.09.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|12.09.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Рома (Рим)
|05.09.2022
|1' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|31.08.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Верона (Верона)
|28.08.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|21.08.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|14.08.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)