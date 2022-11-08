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    Гульельмо Викарио - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Гульельмо
    Фамилия Викарио
    Команда Эмполи
    Состав Основной
    Родной город Удине
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 октября 1996 (26 лет)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 90' Фиорентина 1:1 Эмполи Италия. Серия А, 23 тур
    11.02.2023 1' - 90' Эмполи 2:2 Специя Италия. Серия А, 22 тур
    25'
    04.02.2023 1' - 90' Рома 2:0 Эмполи Италия. Серия А, 21 тур
    28.01.2023 1' - 90' Эмполи 2:2 Торино Италия. Серия А, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эмполи 23 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    11.02.2023 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:2 Специя (Ла Специя)
    25'
    04.02.2023 1' -90' Рома (Рим) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    28.01.2023 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:2 Торино (Турин)
    23.01.2023 1' -90' Интер (Милан) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    16.01.2023 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Сампдория (Генуя)
    90'
    08.01.2023 1' -90' Лацио (Рим) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    04.01.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    11.11.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:0 Кремонезе (Кремона)
    08.11.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    05.11.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    30.10.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    21.10.2022 1' -90' Ювентус (Турин) 4:0 Эмполи (Эмполи)
    15.10.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Монца (Монца)
    09.10.2022 1' -90' Торино (Турин) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    01.10.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:3 Милан (Милан)
    17.09.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    12.09.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:2 Рома (Рим)
    05.09.2022 1' -90' Салернитана (Салернитана) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    31.08.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:1 Верона (Верона)
    28.08.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    21.08.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    14.08.2022 1' -90' Специя (Ла Специя) 1:0 Эмполи (Эмполи)
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