Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Поль Акуоку - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Поль
    Фамилия Акуоку
    Команда Бетис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 декабря 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.01.2023 Был в запасе Хетафе 0:1 Бетис Испания. Примера, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.01.2023 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Бетис (Севилья)
    21.01.2023 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:0 Бетис (Севилья)
    10.11.2022 58' -90' Валенсия (Валенсия) 3:0 Бетис (Севилья)
    67'
    06.11.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Севилья (Севилья)
    30.10.2022 1' -89' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:2 Бетис (Севилья)
    84'
    23.10.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    19.10.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Бетис (Севилья)
    16.10.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:1 Альмерия (Альмерия)
    09.10.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    02.10.2022 1' -90' Сельта (Виго) 1:0 Бетис (Севилья)
    18.09.2022 80' -90' Бетис (Севилья) 2:1 Жирона (Жирона)
    11.09.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    26.08.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    20.08.2022 79' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:2 Бетис (Севилья)
    15.08.2022 87' -90' Бетис (Севилья) 3:0 Эльче (Эльче)
    • Читайте нас: 
    11