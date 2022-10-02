Поль Акуоку - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Поль
|Фамилия
|Акуоку
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 декабря 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Поль
|Фамилия
|Акуоку
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 декабря 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2023
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|10.11.2022
|58' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Бетис (Севилья)
|67'
|06.11.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|30.10.2022
|1' -89'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|84'
|23.10.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Альмерия (Альмерия)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|02.10.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|18.09.2022
|80' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Жирона (Жирона)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|26.08.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|20.08.2022
|79' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|15.08.2022
|87' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:0
|Эльче (Эльче)