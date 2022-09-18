Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иван Илич - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Иван
    Фамилия Илич
    Команда Торино
    Состав Основной
    Родной город Ниш
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 марта 2001 (21 год)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 13,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2023 1' - 90' Торино 2:2 Кремонезе Италия. Серия А, 23 тур
    10.02.2023 Был в запасе Милан 1:0 Торино Италия. Серия А, 22 тур
    01.02.2023 62' - 90' Фиорентина 2:1 Торино Италия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11