Иван Илич - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Илич
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ниш
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 2001 (21 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 13,00
млн
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Илич
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ниш
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 2001 (21 год)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2023
|1' - 90'
|Торино
|2:2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 23 тур
|10.02.2023
|Был в запасе
|Милан
|1:0
|Торино
|Италия. Серия А, 22 тур
|01.02.2023
|62' - 90'
|Фиорентина
|2:1
|Торино
|Италия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|11
|0
|1
|1
|0
|Торино
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2023
|1' -90'
|Торино (Турин)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|21.01.2023
|1' -69'
|Верона (Верона)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|54'
|14.01.2023
|1' -66'
|Интер (Милан)
|1:0
|Верона (Верона)
|09.01.2023
|1' -66'
|Верона (Верона)
|2:0
|Кремонезе (Кремона)
|04.01.2023
|72' -90'
|Торино (Турин)
|1:1
|Верона (Верона)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|18.09.2022
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:0
|Верона (Верона)
|11.09.2022
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Верона (Верона)
|04.09.2022
|1' -73'
|Верона (Верона)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|48'
|31.08.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Верона (Верона)
|28.08.2022
|1' -90'
|Верона (Верона)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|21.08.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Верона (Верона)
|15.08.2022
|1' -90'
|Верона (Верона)
|2:5
|Наполи (Неаполь)