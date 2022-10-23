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    Bright Enobakhare - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Bright Enobakhare
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рух 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.2022 1' -41' Львов (Львов) 2:1 Рух (Львов)
    23.10.2022 Был в запасе Рух (Львов) 1:1 Металлист 1925 (Харьков)
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