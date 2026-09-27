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Бейтар
Ярден Шуа
Статистика
€ 2 млн
Ярден Шуа - статистика
Бейтар
16 июня 1999 (27)
#7 | Нападающий
Израиль
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Был в запасе
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Бейтар
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Аустрия
1 : 2
13.08.2026
Бейтар
1' - 120'
Лига конференций, 3 раунд
Бейтар
1 : 2
06.08.2026
Аустрия
1' - 65'
Лига конференций, 2 раунд
Бейтар
2 : 3
30.07.2026
АЕК
90' - 120'
90'
Лига конференций, 2 раунд
АЕК
0 : 1
23.07.2026
Бейтар
1' - 57'
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