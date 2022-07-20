Богдан Планич - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Богдан
|Фамилия
|Планич
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ужице
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 января 1992 (31 год)
|Рост
|191
|Имя
|Богдан
|Фамилия
|Планич
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ужице
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 января 1992 (31 год)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|2:2
|Маккаби (Хайфа)
|17.08.2022
|1' -90'
|Маккаби (Хайфа)
|3:2
|Црвена Звезда (Белград)
|09.08.2022
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|2:0
|Маккаби (Хайфа)
|03.08.2022
|1' -90'
|Маккаби (Хайфа)
|4:0
|Аполлон (Лимассол)
|27.07.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|0:4
|Маккаби (Хайфа)
|45'
|20.07.2022
|1' -90'
|Маккаби (Хайфа)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)