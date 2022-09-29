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    Никита Ершов - статистика

    #76 | Нападающий
    Имя Никита
    Отчество Владимирович
    Фамилия Ершов
    Команда Факел
    Состав Молодежный
    Родной город Шебекино
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 1:0 Факел (Воронеж)
    16.11.2022 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    19.10.2022 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:2 Спартак (Москва)
    29.09.2022 63' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Крылья Советов (Самара)
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