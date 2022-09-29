Никита Ершов - статистика
#76 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Ершов
|Команда
|Факел
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Шебекино
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Никита
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Ершов
|Команда
|Факел
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Шебекино
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|16.11.2022
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Спартак (Москва)
|29.09.2022
|63' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)