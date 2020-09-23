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    Дмитрий Мироненко - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Александрович
    Фамилия Мироненко
    Команда Динамо Вг
    Состав Основной
    Родной город Тамбов
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 февраля 1999 (24 года)
    Рост 193
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Салют 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 1' -90' Салют (Белгород) 0:3 Текстильщик (Иваново)
    23.09.2020 Был в запасе Салют (Белгород) 1:1
    (3:4)п    		 Арсенал (Тула)
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