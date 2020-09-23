Дмитрий Мироненко - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Мироненко
|Команда
|Динамо Вг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тамбов
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|193
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Мироненко
|Команда
|Динамо Вг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тамбов
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Салют
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|0:3
|Текстильщик (Иваново)
|23.09.2020
|Был в запасе
|Салют (Белгород)
|1:1
(3:4)п
|Арсенал (Тула)