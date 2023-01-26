Серхио Аррибас - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Аррибас
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Аррибас
|Команда
|Реал
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.02.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль
|2:5
|Реал
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|15.02.2023
|81' - 90'
|Реал
|4:0
|Эльче
|Испания. Примера, 21 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Реал
|5:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, Финал
|08.02.2023
|90' - 90'
|Аль-Ахли
|1:4
|Реал
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|90'
|26.01.2023
|Был в запасе
|Реал
|3:1
|Атлетико
|Испания. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.02.2023
|81' -90'
|Реал (Мадрид)
|4:0
|Эльче (Эльче)