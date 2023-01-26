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    Серхио Аррибас - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Серхио
    Фамилия Аррибас
    Команда Реал
    Состав Молодежный
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 сентября 2001 (21 год)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    21.02.2023 Был в запасе Ливерпуль 2:5 Реал Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    15.02.2023 81' - 90' Реал 4:0 Эльче Испания. Примера, 21 тур
    11.02.2023 Был в запасе Реал 5:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, Финал
    08.02.2023 90' - 90' Аль-Ахли 1:4 Реал Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
    90'
    26.01.2023 Был в запасе Реал 3:1 Атлетико Испания. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.02.2023 81' -90' Реал (Мадрид) 4:0 Эльче (Эльче)
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