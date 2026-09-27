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Испания. Сегунда
Команды
Альмерия
Серхио Аррибас
Статистика
€ 15 млн
Серхио Аррибас - статистика
Альмерия
30 сентября 2001 (24), Мадрид
#11 | Полузащитник
171 см
Испания
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Мальорка
0 : 1
27.09.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 0
20.09.2026
Сельта (Б)
62' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
0 : 2
12.09.2026
Альмерия
59' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
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Испания. Примера 2023/2024
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Испания. Примера 2022/2023
Клубный чемпионат мира 2022
Испания. Примера 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альмерия
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 7 тур
Мальорка
0 : 1
27.09.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 0
20.09.2026
Сельта (Б)
62' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
0 : 2
12.09.2026
Альмерия
59' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Альмерия
3 : 0
17.08.2026
Эльденсе
1' - 81'
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