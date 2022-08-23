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    Миккель Дамсгор - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Миккель
    Фамилия Дамсгор
    Команда Брентфорд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 июля 2000 (22 года)
    Рост 176
    Вес 70
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 63' - 90' Брентфорд 1:1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 Был в запасе Арсенал 1:1 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 82' - 90' Брентфорд 3:0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брентфорд 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:2
    (5:6)п    		 Гиллинхэм (Гиллинхэм)
    3'
    23.08.2022 1' -65' Колчестер Юнайтед (Колчестер) 0:2 Брентфорд (Лондон)
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