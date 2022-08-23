Миккель Дамсгор - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Миккель
|Фамилия
|Дамсгор
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Вес
|70
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Миккель
|Фамилия
|Дамсгор
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|63' - 90'
|Брентфорд
|1:1
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|1:1
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|82' - 90'
|Брентфорд
|3:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
(5:6)п
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|3'
|23.08.2022
|1' -65'
|Колчестер Юнайтед (Колчестер)
|0:2
|Брентфорд (Лондон)