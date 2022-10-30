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    Жуниор Мессьяс - статистика

    #30 | Полузащитник
    Имя Жуниор
    Фамилия Мессьяс
    Команда Милан
    Состав Основной
    Родной город Белу-Оризонти
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 мая 1991 (31 год)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 64' Монца 0:1 Милан Италия. Серия А, 23 тур
    31'
    14.02.2023 77' - 90' Милан 1:0 Тоттенхэм Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    10.02.2023 Был в запасе Милан 1:0 Торино Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 1' - 46' Интер 1:0 Милан Италия. Серия А, 21 тур
    29.01.2023 70' - 90' Милан 2:5 Сассуоло Италия. Серия А, 20 тур
    81'
    24.01.2023 1' - 58' Лацио 4:0 Милан Италия. Серия А, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 16 3 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -64' Монца (Монца) 0:1 Милан (Милан)
    31'
    10.02.2023 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Торино (Турин)
    05.02.2023 1' -46' Интер (Милан) 1:0 Милан (Милан)
    29.01.2023 70' -90' Милан (Милан) 2:5 Сассуоло (Сассуоло)
    81'
    24.01.2023 1' -58' Лацио (Рим) 4:0 Милан (Милан)
    14.01.2023 46' -90' Лечче (Лечче) 2:2 Милан (Милан)
    08.11.2022 1' -90' Кремонезе (Кремона) 0:0 Милан (Милан)
    05.11.2022 1' -72' Милан (Милан) 2:1 Специя (Ла Специя)
    63'
    30.10.2022 1' -78' Торино (Турин) 2:1 Милан (Милан)
    67'
    22.10.2022 1' -90' Милан (Милан) 4:1 Монца (Монца)
    65'
    16.10.2022 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Милан (Милан)
    18.09.2022 66' -90' Милан (Милан) 1:2 Наполи (Неаполь)
    10.09.2022 1' -59' Сампдория (Генуя) 1:2 Милан (Милан)
    6'
    03.09.2022 1' -73' Милан (Милан) 3:2 Интер (Милан)
    30.08.2022 57' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Милан (Милан)
    27.08.2022 1' -62' Милан (Милан) 2:0 Болонья (Болонья)
    21.08.2022 1' -66' Аталанта (Бергамо) 1:1 Милан (Милан)
    13.08.2022 1' -71' Милан (Милан) 4:2 Удинезе (Удине)
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