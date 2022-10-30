Жуниор Мессьяс - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Мессьяс
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белу-Оризонти
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Имя
|Жуниор
|Фамилия
|Мессьяс
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белу-Оризонти
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 64'
|Монца
|0:1
|Милан
|Италия. Серия А, 23 тур
|31'
|14.02.2023
|77' - 90'
|Милан
|1:0
|Тоттенхэм
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|10.02.2023
|Был в запасе
|Милан
|1:0
|Торино
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|1' - 46'
|Интер
|1:0
|Милан
|Италия. Серия А, 21 тур
|29.01.2023
|70' - 90'
|Милан
|2:5
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 20 тур
|81'
|24.01.2023
|1' - 58'
|Лацио
|4:0
|Милан
|Италия. Серия А, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|16
|3
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -64'
|Монца (Монца)
|0:1
|Милан (Милан)
|31'
|10.02.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|05.02.2023
|1' -46'
|Интер (Милан)
|1:0
|Милан (Милан)
|29.01.2023
|70' -90'
|Милан (Милан)
|2:5
|Сассуоло (Сассуоло)
|81'
|24.01.2023
|1' -58'
|Лацио (Рим)
|4:0
|Милан (Милан)
|14.01.2023
|46' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Милан (Милан)
|08.11.2022
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Милан (Милан)
|05.11.2022
|1' -72'
|Милан (Милан)
|2:1
|Специя (Ла Специя)
|63'
|30.10.2022
|1' -78'
|Торино (Турин)
|2:1
|Милан (Милан)
|67'
|22.10.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|4:1
|Монца (Монца)
|65'
|16.10.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Милан (Милан)
|18.09.2022
|66' -90'
|Милан (Милан)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|10.09.2022
|1' -59'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Милан (Милан)
|6'
|03.09.2022
|1' -73'
|Милан (Милан)
|3:2
|Интер (Милан)
|30.08.2022
|57' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Милан (Милан)
|27.08.2022
|1' -62'
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|21.08.2022
|1' -66'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Милан (Милан)
|13.08.2022
|1' -71'
|Милан (Милан)
|4:2
|Удинезе (Удине)