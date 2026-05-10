Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Бартош Бялек - статистика

Дармштадт
11 ноября 2001 (24)
#27 | Нападающий
191 см
Польша
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дармштадт
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Пройссен
1 : 1
10.05.2026
Дармштадт
85' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Карлсруэ
2 : 1
03.05.2026
Дармштадт
87' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Дармштадт
3 : 3
25.04.2026
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Гройтер Фюрт
3 : 2
19.04.2026
Дармштадт
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Дармштадт
0 : 2
11.04.2026
Ганновер-96
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Падерборн
2 : 2
19.12.2025
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Дармштадт
1 : 0
14.12.2025
Пройссен
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Дармштадт
3 : 2
06.12.2025
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Эльверсберг
0 : 0
30.11.2025
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Дармштадт
4 : 2
22.11.2025
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 3
08.11.2025
Дармштадт
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Дармштадт
2 : 2
01.11.2025
Арминия
63' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
1 : 0
24.10.2025
Дармштадт
1' - 64'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
19.10.2025
Магдебург
85' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
1 : 1
04.10.2025
Дармштадт
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
2 : 0
26.09.2025
Динамо Дрезден
82' - 90'
83'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
0 : 3
21.09.2025
Дармштадт
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
31.08.2025
Дармштадт
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
0 : 0
24.08.2025
Герта
87' - 90'
Главные новости
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
1
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
1
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
«Ростов» не выплатил игрокам долги по зарплате
17:52
ВидеоТренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
4
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
2
Российский форвард забил 21 гол в одном матче
16:24
9
Раскрыты 7 претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
16:15
5
Слуцкий отказал московскому клубу
16:04
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+