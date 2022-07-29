Пауль Небель - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Пауль
|Фамилия
|Небель
|Команда
|Карлсруэ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Пауль
|Фамилия
|Небель
|Команда
|Карлсруэ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карлсруэ
|2
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -46'
|Зандхаузен (Зандхаузен)
|3:2
(8:7)п
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|29.07.2022
|71' -90'
|Нойстрелиц (Нойстрелиц)
|0:8
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|72' 82'