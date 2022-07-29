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    Пауль Небель - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Пауль
    Фамилия Небель
    Команда Карлсруэ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 октября 2002 (20 лет)
    Рост 169
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карлсруэ 2 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 1' -46' Зандхаузен (Зандхаузен) 3:2
    (8:7)п    		 Карлсруэ (Карлсруэ)
    29.07.2022 71' -90' Нойстрелиц (Нойстрелиц) 0:8 Карлсруэ (Карлсруэ)
    72' 82'
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