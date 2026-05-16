Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 18 млн

Пауль Небель - статистика

Майнц
10 октября 2002 (23)
#8 | Полузащитник
169 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Майнц
30
5
2
2
2
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хайденхайм
0 : 2
16.05.2026
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Майнц
1 : 3
10.05.2026
Унион
1' - 70'
48'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Санкт-Паули
1 : 2
03.05.2026
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Майнц
3 : 4
25.04.2026
Бавария
1' - 85'
29'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия М
1 : 1
19.04.2026
Майнц
1' - 76'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Майнц
0 : 1
12.04.2026
Фрайбург
1' - 74'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
1 : 2
04.04.2026
Майнц
1' - 87'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Майнц
2 : 1
22.03.2026
Айнтрахт
1' - 90'
6, 89'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
0 : 2
15.03.2026
Майнц
1' - 90'
6'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Майнц
2 : 2
07.03.2026
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер
1 : 1
28.02.2026
Майнц
1' - 90'
67'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
1 : 1
20.02.2026
Гамбург
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия Д
4 : 0
13.02.2026
Майнц
60' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
2 : 0
07.02.2026
Аугсбург
81' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
РБ Лейпциг
1 : 2
31.01.2026
Майнц
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц
3 : 1
24.01.2026
Вольфсбург
1' - 65'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
2 : 1
17.01.2026
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
2 : 1
13.01.2026
Хайденхайм
59' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
2 : 2
10.01.2026
Майнц
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Майнц
0 : 0
21.12.2025
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Фрайбург
4 : 0
30.11.2025
Майнц
1' - 28'
28'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
1 : 1
21.11.2025
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.11.2025
Майнц
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 1
01.11.2025
Вердер
1' - 89'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Штутгарт
2 : 1
26.10.2025
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
3 : 4
18.10.2025
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
4 : 0
05.10.2025
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
0 : 2
27.09.2025
Боруссия Д
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Аугсбург
1 : 4
20.09.2025
Майнц
1' - 90'
60'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
0 : 1
24.08.2025
Кельн
1' - 60'
60'
Главные новости
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
1
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
1
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
«Ростов» не выплатил игрокам долги по зарплате
17:52
ВидеоТренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
4
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
2
Российский форвард забил 21 гол в одном матче
16:24
9
Раскрыты 7 претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
16:15
5
Слуцкий отказал московскому клубу
16:04
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+